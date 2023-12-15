Лидеры Гайаны и Венесуэлы договорились не воевать из-за спорной провинции

Каракас. Венесуэла. Территориальный спор из-за региона Эссекибо между Венесуэлой и Гайаной будет решаться мирным путем. Об этом договорились лидеры двух стран, пишет «Интерфакс».

Встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его гайанского коллеги Ирфаана Али прошла в столице Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне 14 декабря.

«Гайана и Венесуэла прямо или косвенно не будут угрожать друг другу силой или применять ее ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из любых существующих разногласий между двумя государствами», — такое совместное заявление было опубликовано по итогам переговоров.

Стороны договорились вновь встретиться в течение ближайших 3 месяцев. Для решения связанных с Эссекибо вопросов будет создана совместная комиссия из министров иностранных дел и технических специалистов.

Принадлежность указанной провинции оспаривается двумя государствами со второй половины XIX века. На грань вооруженного конфликта кризис вышел в связи с началом разработки нефтегазовых месторождений в территориальных водах Эссекибо.

В Венесуэле 3 декабря прошел референдум, в ходе которого большинство граждан поддержали идею включения региона в состав страны. В Гайане заявили о готовности отстаивать Эссекибо любыми возможными средствами.

Тем временем пограничный спор предлагают решить мирными способами соседи, в частности, Бразилия.