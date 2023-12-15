Венгрия оставила Украину без 50 миллиардов евро от ЕС

Брюссель. Бельгия. Будапешт заблокировал программу финансовой помощи Евросоюза Киеву. Своим правом вето воспользовался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

Вопрос обсуждался на саммите в Брюсселе 14 декабря. Как заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, из бюджета ЕС планировалось перечислить Украине в ближайшие 4 года 50 млрд евро. План поддержали 26 стран, но его принятие сорвала Венгрия. Рютте отметил, что не теряет надежды на решение этого вопроса на следующем

Саммите Евросоюза, который может пройти в январе 2024 года. А на текущем саммите государства ЕС одобрили начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Ранее Орбан пояснил, что выступает против принятия в Евросоюз Украины из-за высокого уровня коррупции в стране, а также опасаясь конкуренции, которую составит ее аграрная отрасль восточноевропейским странам. Известно также, что власти ЕС перед саммитом предлагали Венгрии заблокированные из-за «недостатка демократии» 10 млрд евро финансовой помощи.

Напомним, 14 декабря стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы до 9 января, так и не одобрив пакет помощи Киеву в 61 млрд долларов.