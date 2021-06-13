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Фестиваль финно-угорской кухни "Быг-Быг" пройдет в Удмуртии 3 июля

17:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
Фестиваль финно-угорской кухни "Быг-Быг" пройдет в Удмуртии 3 июля
17:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#гастрономия\n#удмуртская кухня\n#финно-угры
Фото: vk.com/bygishorkar
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Гастрономический праздник состоится в 7-й раз.

Шаркан. Удмуртия. Фестиваль финно-угорской кухни "Быг-Быг" пройдет 3 июля в деревне Старые Быги в Удмуртии. Об этом сообщают организаторы
Ежегодно гастрономическое мероприятие собирает под открытым небом тысячи гурманов. Участниками фестиваля становятся повара из Марий Эл, Карелии, Татарстана, других регионов, а также Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции и других стран. 
В этом году на VII международном празднике гостей ждут блюда по финно-угорским рецептам, состязания кулинаров, забытые блюда удмуртской кухни и даже бар национальных напитков. Кроме того, все смогут принять участие в кладке печи: принести кирпич, замесить глину и вложить его, тем самым оставить о себе память на "Быг-Быг". 
Помимо гастрономического отдыха, желающие смогут проехать на мотоблоках по местам силы с водяным, лешим и хозяином ивняка. 
Отдельной площадкой станет зона развлечений для детей. 
Отметим, на фестивале вся посуда будет из экоматериалов, но гости могут взять с собой из дома тарелку, ложку и кружку. 
 
"Быг-Быг" входит в топ-200 лучших событийных проектов России, а также в «Национальный календарь событий»: EventsInRussia.com.
17:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
19
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#гастрономия\n#удмуртская кухня\n#финно-угры