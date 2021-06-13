Фестиваль финно-угорской кухни "Быг-Быг" пройдет в Удмуртии 3 июля

Гастрономический праздник состоится в 7-й раз.

Шаркан. Удмуртия. Фестиваль финно-угорской кухни "Быг-Быг" пройдет 3 июля в деревне Старые Быги в Удмуртии. Об этом сообщают организаторы

Ежегодно гастрономическое мероприятие собирает под открытым небом тысячи гурманов. Участниками фестиваля становятся повара из Марий Эл, Карелии, Татарстана, других регионов, а также Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции и других стран.

В этом году на VII международном празднике гостей ждут блюда по финно-угорским рецептам, состязания кулинаров, забытые блюда удмуртской кухни и даже бар национальных напитков. Кроме того, все смогут принять участие в кладке печи: принести кирпич, замесить глину и вложить его, тем самым оставить о себе память на "Быг-Быг".

Помимо гастрономического отдыха, желающие смогут проехать на мотоблоках по местам силы с водяным, лешим и хозяином ивняка.

Отдельной площадкой станет зона развлечений для детей.

Отметим, на фестивале вся посуда будет из экоматериалов, но гости могут взять с собой из дома тарелку, ложку и кружку.

"Быг-Быг" входит в топ-200 лучших событийных проектов России, а также в «Национальный календарь событий»: EventsInRussia.com.