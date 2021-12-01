С помощью субсидий в районах Удмуртии смогли отремонтировать более 100 км дорог

Больше всего участков обновили в Кизнере.

Ижевск. Удмуртия. Более 100 км дорог в Удмуртии удалось отремонтировать с помощью субсидий. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова, субсидии помогли обновить более 100 км дорог по всей республике — около 225 объектов. В первую очередь это участки вблизи социальных объектов, например, школ или больниц, детских садов и учреждений спорта. Большая часть дорог находилась в плохом состоянии.

Наибольших результатов удалось добиться при ремонте объектов в Кизнерском районе — 26 участков дорог на 11,393 км. По словам главы муниципалитета Александра Плотникова, в Кизнере отремонтировали центральные, магистральные и социально значимые улицы. Так, укладка нового асфальта прошла на улице Садовой, которая ведёт к детскому саду, а на улице Школьной заменили покрытие в том месте, где оно было повреждено при устройстве водопровода. Другой пример — село Кибья, обновление дороги там было нужно для проезда к новому фельдшерско-акушерскому пункту.

В течение 2021 года дорожный фонд муниципалитетов удалось пополнить благодаря отчислению доли с акцизов на нефтепродукты. Увеличили и субсидии на содержание дорог, где ходят школьные автобусы. Рост финансирования в сравнении с 2020 годом достиг 50%.

Напомним, ранее в Сюмсинском районе Удмуртии отремонтировали мост через реку Кушвайка. Он был закрыт с 2015 года.