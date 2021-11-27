В Сюмсинском районе отремонтировали закрытый с 2015 года мост

Он является единственной дорогой до районного центра.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе Удмуртии отремонтировали мост через реку Кушвайка. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Мост закрыли в 2015 году из-за разрушения опор и балок пролёта. Машинам приходилось добираться до поселения «Васькинское» по объездной дороге, которую размывало весной и осенью.

На объекте заменили четыре балки пролёта, увеличили грузоподъёмность моста, укрепили русло реки, заменили элементы сопряжения моста и автодороги. На самой дороге уложили новое покрытие из асфальтобетона.

Благодаря ремонту сооружения жители поселения «Васькинское» смогут безопасно добираться до станции Пижил и деревни Блаж-Юс — там живёт около 700 человек. Кроме того, дорога является единственным связующим звеном с райцентром.

В Миндортрансе напомнили, что до конца 2022 года в республике отремонтируют ещё 6 мостов.