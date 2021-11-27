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В Сюмсинском районе отремонтировали закрытый с 2015 года мост

14:15, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Сюмсинском районе отремонтировали закрытый с 2015 года мост
14:15, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#дороги
Фото: Миндортранс УР
191
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Он является единственной дорогой до районного центра.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе Удмуртии отремонтировали мост через реку Кушвайка. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики. 

Мост закрыли в 2015 году из-за разрушения опор и балок пролёта. Машинам приходилось добираться до поселения «Васькинское» по объездной дороге, которую размывало весной и осенью. 

На объекте заменили четыре балки пролёта, увеличили грузоподъёмность моста, укрепили русло реки, заменили элементы сопряжения моста и автодороги. На самой дороге уложили новое покрытие из асфальтобетона. 

Благодаря ремонту сооружения жители поселения «Васькинское» смогут безопасно добираться до станции Пижил и деревни Блаж-Юс — там живёт около 700 человек. Кроме того, дорога является единственным связующим звеном с райцентром. 

В Миндортрансе напомнили, что до конца 2022 года в республике отремонтируют ещё 6 мостов.

14:15, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
191
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#дороги
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