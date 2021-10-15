Небо над Ижевском стало транзитным коридором для самолетов из других городов

Министр транспорта Удмуртии объяснил большое количество авиаследов в небе столицы.

Ижевск. Удмуртия. Возросшее количество самолетов над Ижевском объясняется изменением структуры перелетов. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» написал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Министр ответил на вопросы жителей, часто задаваемые в социальных сетях. Опасения граждан вызывает большое количество конденсационных следов от самолетов в небе над столицей.

По словам Алексея Горбачева с 3 декабря 2020 года в связи с изменением структуры воздушного пространства часть авиамаршрутов маршрутов из других городов была перенаправлена через Ижевск. Количество пролетающих самолетов в разные дни может изменяться.

«Воздушный коридор над Ижевском особенно насыщен с 4 до 8 утра. Все транспортные средства оставляют за собой обычный конденсационный след от реактивных двигателей, который в зависимости от погодных условий может быть заметен в небе достаточно долгое время», - отметил министр.