В Удмуртии в 2,5 раза увеличилось число ландшафтных пожаров

Пожарные справились и с двумя самыми большими пожарами площадью в 100 га каждый.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году в Удмуртии в 2,5 раза выросло число ландшафтных пожаров. Об этом 4 октября, в День гражданской обороны, журналистам рассказал начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

По его словам, за весну и лето самыми масштабными стали возгорания в Каракулинском районе и Нечкинском парке — огонь охватил более 100 га территорий. Несмотря на это, пожарные своевременно отреагировали и качественно проделали свою работу.

В ближайших планах привлекать к тушению ландшафтных пожаров простых жителей. Они также могут обеспечивать безопасность населенных пунктов, но для этого им нужен стимул. В законе о добровольной пожарной охране и в муниципальных законах об обеспечении пожарной безопасности прописано, что люди могут получать вознаграждение за помощь в ликвидации пожаров. Информацию нужно довести до муниципального уровня.

«Враг у нас огонь, с огнем нужно бороться всем», — заявил начальник главного Управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Также на встрече с журналистами он рассказал о достижениях службы: работе с высокими технологиями, успехах сотрудников и их победах на всероссийских конкурсах.

За 9 месяцев 2021 года МЧС Удмуртии принял участие в трех выставках, трех комплексных международных учениях и вместе со студентами ИжГТУ провел мероприятие по комплексной безопасности, где учащимися были представлены устройства, которые сыграли роль в перспективе развития технологий в МЧС.

Если говорить о технике, то в этом году воплотилась одна идея сотрудников МЧС Удмуртии. Из автомобиля, который должны были списать со службы, вместе с предприятием «Гидросистемы» удалось создать машину тушения мелкодисперсной водой «Туман 1». В ней присутствует ряд современных технических устройств, таких как: компрессор для подкачки баллонов, компрессор для подкачки рукавов и устройство для забора воды с помощью гидронасоса, который может качать воду с высоты до 70 м. В будущем машину модернизируют, а также планируется установить «Туман 2» на большие беспилотники.

В этом году получилось создать новую точечную систему «Италмас» для оповещения населения в зоне чрезвычайных ситуаций. Ее установят в нескольких секторах. При ЧС оповещение включится только в том секторе, где случилось происшествие.

Помимо достижений в технике, успехов достигают и сами сотрудники. Психолог МЧС Удмуртии Маргарита Заичко заняла второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший психолог МЧС России-2021». Также второе место в конкурсе «Лучший пожарный» занял спасатель Владимир Никитин.

В настоящий момент МЧС Удмуртии находится в десятке лучших по тушению пожаров и скорости и ликвидации ЧС в России.