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Психолог МЧС Удмуртии заняла второе место во Всероссийском конкурсе

10:45, 25 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
Психолог МЧС Удмуртии заняла второе место во Всероссийском конкурсе
10:45, 25 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
44
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#конкурс\n#психология
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
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Всего в нём участвовало 95 человек.

Ижевск. Удмуртия. Психолог МЧС Удмуртии заняла второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший психолог МЧС России-2021». Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Итоги конкурса, в котором участвовало 95 специалистов психологической службы со всех субъектов России, подвели 23 сентября. Лучшим психологом стала Ольга Кириллова из ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. На втором месте – Маргарита Заичко из Удмуртии. На третьем — Екатерина Прошина из Хабаровского края и Екатерина Сумецкая из Санкт-Петербурга.

Традиционно конкурс проходит в два этапа. Первый — в формате тестирования на межрегиональном уровне среди субъектов страны по округам. Далее второй этап, где победители предыдущего этапа на федеральном уровне подтверждают свои профессиональные знания. Чем же занимается психолог в МЧС?

«Сотрудник осуществляет психологическое сопровождение деятельности работников ведомства и профессиональный психологический отбор кандидатов. Психолог выявляет личностные качества, мотивацию поступления на службу в МЧС, оценивает уровень развития профессионально важных качеств», — рассказали «Сусанину» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Также сотрудники ведомства периодически проходят психодиагностические мероприятия с целью выявления негативных последствий, связанных с профессиональной деятельностью и психологическую подготовку. Например, это обучение пожарных основам оказания психологической помощи, поддержки, саморегуляции. Штатные психологи ведомства оказывают квалифицированную помощь и гражданам при различных происшествиях.

10:45, 25 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
44
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#конкурс\n#психология
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