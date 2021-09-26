Спасатель из Удмуртии стал одним из лучших пожарных России

Владимир Никитин с 2015 года работает в пожарной охране.

Ижевск. Удмуртия. 31-летний спасатель из Удмуртии Владимир Никитин вошёл в тройку лучших спасателей России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

В Подольском учебном центре ФПС МЧС России прошел финал смотра-конкурса на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России. В каждом направлении участвовали по 12 человек.

Спасатели продемонстрировали свои знания теории, физическую силу, выносливость, умение работать с аварийно-спасательным инструментом и навыки спасения пострадавших.

В тройку лучших спасателей вошёл боец МЧС из Удмуртии Владимир Никитин. Он работает в пожарной охране с 2015 года, в Удмуртии — с 2019 года.