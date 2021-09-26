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Спасатель из Удмуртии стал одним из лучших пожарных России

17:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
Спасатель из Удмуртии стал одним из лучших пожарных России
17:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
188
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#спасатели
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Владимир Никитин с 2015 года работает в пожарной охране.

Ижевск. Удмуртия. 31-летний спасатель из Удмуртии Владимир Никитин вошёл в тройку лучших спасателей России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

В Подольском учебном центре ФПС МЧС России прошел финал смотра-конкурса на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России. В каждом направлении участвовали по 12 человек.

Спасатели продемонстрировали свои знания теории, физическую силу, выносливость, умение работать с аварийно-спасательным инструментом и навыки спасения пострадавших.

В тройку лучших спасателей вошёл боец МЧС из Удмуртии Владимир Никитин. Он работает в пожарной охране с 2015 года, в Удмуртии — с 2019 года.

17:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#спасатели
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