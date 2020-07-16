  • $ 70.8 ↓
  • € 80.84 ↑

Не подтопит: в Удмуртии в 2020 году завершат капремонт плотины в Сарапульском районе

10:10, 16 июля, 2020
Анна Торхова
Не подтопит: в Удмуртии в 2020 году завершат капремонт плотины в Сарапульском районе
10:10, 16 июля, 2020
Анна Торхова
105
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#работа
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
105
0

Объект был аварийным.

Сарапул. Удмуртия. Капремонт плотины на реке Шадринка в Сарапульском районе Удмуртии планируют завершить до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

ГТС располагается на пруду Верхний. На время работ, стартовавших еще в 2019 году, воду там спустили.

На ремонт самого крупного в районе гидротехнического сооружения направлено 17,9 млн рублей. «Плотина на Шадринке создает резервирующий объем воды в пруду. Фактически, являясь преградой между водоемом и рекой, она «руководит» потоком, напором и объемом воды, которая скапливается в водохранилище», - написал в своих соцсетях председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Как отметил глава Сарапульского района Игорь Асабин, до ремонта плотина находилась в аварийном состоянии, что могло привести к подтоплению домов жителей деревни Шадрино, находящейся рядом с прудом.

«Теперь это еще и дорога, соединяющая сельхозугодия и населенные пункты. По ней осуществляет движение сельскохозяйственная техника, которая до ремонтных работ не могла этого сделать», - добавил Игорь Асабин.

В настоящее время на объекте заканчиваются работы по бетонированию плит верхнего откоса, позднее там установят мусороулавливающие устройства.

Отметим, помимо Сарапульского района, капремонт плотин в этом году завершат на реке Камбарка в селе Михайловское. До 2024 года работы начнутся еще на 8 ГТС.

Напомним, по нацпроекту «Экология» на реке Ува убирают древесно-кустарниковую растительность, расчищают дно с помощью экскаватора. В ближайшее время также начнется расчистка русла реки Иж.

10:10, 16 июля, 2020
Анна Торхова
105
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#работа

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

09:03, 12 июля, 2020
3759

Роспотребнадзор проверит «Ижевские термы» после жалоб жителей на очереди

3554
12:22, 09 июля, 2020

В ближайшее время в Удмуртии ожидаются грозы

3014
13:59, 13 июля, 2020

В Удмуртии начнут сдавать леса в аренду под сбор ягод и грибов

2853
12:10, 10 июля, 2020

В Ижевске таксист избил пассажира из-за 50 рублей

2651
14:40, 10 июля, 2020

Оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил двухэтапный порядок возобновления полетов за рубеж

16:24, 09 июля, 2020
2103

СК: о причастности хабаровского губернатора к убийствам рассказали соучастники

1526
14:10, 09 июля, 2020

Минпросвещения отказалось от традиционных школьных линеек 1 сентября

1512
10:06, 09 июля, 2020

Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в получении миллионных «откатов»

1422
11:13, 09 июля, 2020

Правительство ставит задачу открыть платную трассу Москва - Казань в 2024 году

1250
18:35, 10 июля, 2020

Абхазия готова открыть границы для туристов из России с 15 июля

18:30, 11 июля, 2020
2221

10 человек погибли в Египте при попытке спасти тонущего ребенка

2004
10:30, 11 июля, 2020

Рекордные сутки: ВОЗ зафиксировала максимальный прирост числа больных коронавирусом

1645
14:28, 11 июля, 2020

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

1408
15:48, 14 июля, 2020

Организаторы перенесенной Олимпиады в Токио пообещали вернуть деньги за билеты болельщикам

1215
12:12, 09 июля, 2020

Лонгриды

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020