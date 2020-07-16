Не подтопит: в Удмуртии в 2020 году завершат капремонт плотины в Сарапульском районе

Объект был аварийным.

Сарапул. Удмуртия. Капремонт плотины на реке Шадринка в Сарапульском районе Удмуртии планируют завершить до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

ГТС располагается на пруду Верхний. На время работ, стартовавших еще в 2019 году, воду там спустили.

На ремонт самого крупного в районе гидротехнического сооружения направлено 17,9 млн рублей. «Плотина на Шадринке создает резервирующий объем воды в пруду. Фактически, являясь преградой между водоемом и рекой, она «руководит» потоком, напором и объемом воды, которая скапливается в водохранилище», - написал в своих соцсетях председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Как отметил глава Сарапульского района Игорь Асабин, до ремонта плотина находилась в аварийном состоянии, что могло привести к подтоплению домов жителей деревни Шадрино, находящейся рядом с прудом.

«Теперь это еще и дорога, соединяющая сельхозугодия и населенные пункты. По ней осуществляет движение сельскохозяйственная техника, которая до ремонтных работ не могла этого сделать», - добавил Игорь Асабин.

В настоящее время на объекте заканчиваются работы по бетонированию плит верхнего откоса, позднее там установят мусороулавливающие устройства.

Отметим, помимо Сарапульского района, капремонт плотин в этом году завершат на реке Камбарка в селе Михайловское. До 2024 года работы начнутся еще на 8 ГТС.

Напомним, по нацпроекту «Экология» на реке Ува убирают древесно-кустарниковую растительность, расчищают дно с помощью экскаватора. В ближайшее время также начнется расчистка русла реки Иж.