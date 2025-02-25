Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко рассказал о трудностях, связанных с получениями выплат бойцами СВО. Об этом омбудсмен доложил Госсовету республики на сессии 25 февраля.

«По вопросу боевых выплат налажено взаимодействие с органами военной прокуратуры. Проблемы связаны с организацией учёта данных военнослужащих. Задержки происходили из-за несвоевременного внесения в электронную базу сведений об участии в боевых действиях, о переводе в другую часть», — сказал Виктор Кушко.

Например, к омбудсмену обратился контрактник, вернувшийся в Удмуртии, но долгое время так и не получавший выплат. Выяснилось, что в базе он числился как погибший.

«Обращений по федеральным выплатам поступает всё меньше. Это связано с максимальным приближением нормативно-правовой базы к жизненным реалиям и проблемам, о которых говорят люди. В регионах же складывается разная практика в мерах поддержки. Люди обращают внимание на отсутствие единообразия», — сказал омбудсмен.

Он указал, что не все жизненные ситуации учтены в постановлениях правительства Удмуртии. Не получат выплаты, связанные с гибелью военнослужащих, бабушки и дедушки, которые воспитывали погибшего бойца, оставшегося без родительской опеки. Категория фактических воспитателей не учтена в нормативных документах. Таким родственникам приходится добиваться справедливости через суд. Виктор Кушко предложил включить подобную норму в региональный закон, как это сделано на федеральном уровне.

Омбудсмен также обозначил ещё одну проблему. Получить федеральную выплату после ранения гораздо проще в плане подачи заявления и предоставления документов, нежели получить подобную выплату на региональном уровне. В Удмуртии есть примеры, когда выплату не могут предоставить потому, что заявление должно быть подано лично бойцом, но он уже погиб. Потому что после ранения был выписан из госпиталя сразу на передовую, на малую родину не заезжал, чтобы подать лично такое заявление.