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Удмуртия планирует нарастить объем экспортной продукции АПК

13:30, 26 февраля, 2019
13:30, 26 февраля, 2019
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#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#АПК
Фото: ИА "Сусанин"
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По словам министра сельского хозяйства республики Ольги Абрамовой, к 2024 году этот показатель должен составить минимум 10 млн долларов США в год.

Ижевск. Удмуртия планирует нарастить объем экспортной продукции агропромышленного комплекса в несколько раз. По словам министра сельского хозяйства республики Ольги Абрамовой, к 2024 году этот показатель должен составить минимум 10 млн долларов в год.

«К 2024 году мы взяли на себя обязательство по экспорту продукции АПК в сумме 10 млн долларов. При этом наша сегодняшняя база очень низкая – 2,4 млн долларов. Но перед собой мы ставим задачу гораздо более высокую. Мы понимаем, что даже 10 млн – это не наша цифра, нам необходимо расти гораздо большими темпами», - рассказала на пресс-конференции во вторник, 26 февраля, Ольга Абрамова.

По ее словам, ставку будут делать не только на молочную продукцию, но и на масличные культуры, включая рапс и рапсовое масло, лен и продукцию овощеводства.

«Мы будем работать по выводу нашей продукции на внешние рынки, причем Китай не единственная цель, в страны СНГ мы абсолютно точно должны зайти», - сказала Абрамова.

Глава ведомства также уточнила, что в 2019 году показатель должен достигнуть 4 млн долларов.

При этом на совещании по вопросу наращивания сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов России, которое состоялось 22 февраля в Казани, заместитель полпреда Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий отметил, что на данный момент крупнейшими экспортерами в ПФО являются Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Татарстан.

«Основные потребители продукции регионов округа - Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция», - сказал Кузьмицкий.

В свою очередь глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что к концу 2024 года общеокружной объем экспорта должен увеличиться с 1,2 млрд долларов США (показатель 2018 года) до 2,8 млрд.

«Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%», — отметил Патрушев.

13:30, 26 февраля, 2019
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#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#АПК

 

 

 


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