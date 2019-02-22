42 млн рублей потратят на документацию для 26-го коллектора и канализационной насосной станции в Ижевске

Данные средства удалось найти за счет профицита и перераспределения бюджета.

Ижевск. Удмуртия. 42 млн рублей направят на подготовку проектно-сметной документации по 26-му коллектору и канализационной насосной станции № 3 в Ижевске. Об этом в четверг, 21 февраля, журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, эти средства удалось найти благодаря профициту и перераспределению бюджета.

Отметим, что ливневый коллектор № 26, который начинается в посёлке Октябрьский и проходит по краю города, уже многие годы является заброшенным. Для того, чтобы возобновить и завершить работы по его строительству, требуются миллионы рублей. По мнению специалистов, реализация этого проекта позволит решить проблему водоотведения в городе.

Напомним, что решение о выделении дополнительных средств на социально необходимые нужды депутаты Гордумы Ижевска приняли на очередной сессии 21 февраля.