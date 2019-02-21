play
pause
  • $ 65.86 ↓
  • € 74.68 ↓

В Ижевске 45 млн рублей дополнительно направят на вывоз снега и комплектование групп детских садов

12:00, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:00, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия
Фото: susanin.news
12
0

Изменения в бюджет были внесены на сессии Гордумы.

Ижевск. Удмуртия. Расходную часть бюджета Ижевска увеличили на 45 млн рублей. Такое решение приняли депутаты городской думы на очередной сессии в четверг, 21 февраля.

Таким образом, доходная часть бюджета составит 12 млрд 92 млн рублей, расходная - 12 млрд 102 млн рублей, дефицит - 9 млн рублей.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации муниципалитета, дополнительные средства направят на вывоз снега, установку пешеходных ограждений, комплектование групп детских садов, установку ограждений вокруг школ, исполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы, разработку схемы движения общественного транспорта, погашение кредиторской задолженности.

Также деньги пойдут на разработку проекта городской канализационно-насосной станции № 3 и коллектора № 26, проектной документации капитального ремонта скатных крыш в соцобъектах.

Напомним, что ранее бюджет города принимался с доходной частью в 12 млрд 92 млн рублей, расходной - 12 млрд 56 млн рублей, профицит - 36 млн рублей.

12:00, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

16:05, 15 февраля, 2019
4088

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

3900
18:15, 14 февраля, 2019

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

2775
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

2681
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

2638
11:05, 16 февраля, 2019

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

12:50, 15 февраля, 2019
5091

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

2534
10:40, 14 февраля, 2019

На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

1596
17:20, 15 февраля, 2019

Насвай назвали приоритетной версией заражения ульяновских суворовцев паразитами

1447
09:45, 15 февраля, 2019

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1259
09:31, 19 февраля, 2019

Весь Судан остался без электричества

14:42, 16 февраля, 2019
1049

Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

912
11:00, 15 февраля, 2019

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

876
12:30, 16 февраля, 2019

В МИД России прокомментировали сообщение об инсценировке химатаки в Сирии

796
13:45, 14 февраля, 2019

В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей

775
10:50, 17 февраля, 2019