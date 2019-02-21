В Ижевске 45 млн рублей дополнительно направят на вывоз снега и комплектование групп детских садов

Изменения в бюджет были внесены на сессии Гордумы.

Ижевск. Удмуртия. Расходную часть бюджета Ижевска увеличили на 45 млн рублей. Такое решение приняли депутаты городской думы на очередной сессии в четверг, 21 февраля.

Таким образом, доходная часть бюджета составит 12 млрд 92 млн рублей, расходная - 12 млрд 102 млн рублей, дефицит - 9 млн рублей.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации муниципалитета, дополнительные средства направят на вывоз снега, установку пешеходных ограждений, комплектование групп детских садов, установку ограждений вокруг школ, исполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы, разработку схемы движения общественного транспорта, погашение кредиторской задолженности.

Также деньги пойдут на разработку проекта городской канализационно-насосной станции № 3 и коллектора № 26, проектной документации капитального ремонта скатных крыш в соцобъектах.

Напомним, что ранее бюджет города принимался с доходной частью в 12 млрд 92 млн рублей, расходной - 12 млрд 56 млн рублей, профицит - 36 млн рублей.