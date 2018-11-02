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В Удмуртии вновь увеличились траты жителей республики в сетевых магазинах

16:50, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
16:50, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
1521
0
#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
1521
0

За 9 месяцев этого года оборот розничной торговли в регионе вырос на 3,5% и составил 169 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь увеличились траты жителей республики в сетевых магазинах. За 9 месяцев 2018 года оборот розничной торговли в регионе вырос на 3,5% по отношению к прошлому году и составил 169 млрд рублей.

Это на 7,1 млрд рублей больше.

«Основную часть (98,5%) оборота сформировали торгующие предприятия и индивидуальные предприниматели, реализующими свои товары вне рынков и ярмарок», - говорится в сообщении Удмуртстата.

Также статистики отмечают, что продолжается рост оборота сетевой торговли – на 8,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Каждый житель Удмуртии потратил на покупку товаров в сетевых магазинах в среднем 31,8 тыс. рублей.

«На сегодняшний день сетевая торговля составляет почти треть в обороте розничной торговли, а в обороте пищевых продуктов, включающих продажу напитков, и табачных изделий – почти 40 процентов», - уточнили статистики.

Напомним, ранее глава региона Александр Бречалов заявил, что объем теневой торговли в Удмуртии составляет около 30 млрд рублей.

16:50, 02 ноября, 2018
Георгий Поветкин
1521
0
#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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