Теневую торговлю в Удмуртии оценили в 30 млрд рублей

Об этом во время форума «Сделано в Удмуртии» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Теневую торговлю в республике оценили в 30 млрд рублей. Об этом по итогам встречи «Безналичная Удмуртия» рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Меня больше интересует цифра той самой теневой экономики в выражении денежном. Даже если принимать минимальную экспертную оценку – это около 30 млрд рублей в розничном товарообороте, а это огромные суммы, которые не проходят налогообложение и соответственно бюджет республики недополучает от этого», - сказал журналистам во время форума «Сделано в Удмуртии» руководитель республики.

В свою очередь вице-президент «Сбербанка» Пётр Колтыпин отметил, что в данном случае банкам необходимо предлагать, в том числе самозанятым гражданам, продукты и коробочные решения, которые бы не повышали их расходы.

«Для нас очень важно, когда мы говорим о теневой экономике, о самозанятых, подготовить продукты и коробочные решения именно для этой категории. Важно, чтобы мы дали им такой продукт, когда, с одной стороны, есть стимулы, которые готово предлагать государство: преференции и налоговые льготы, но для того, чтобы простимулировать еще этот выход из теневой завесы, надо дать им такое решение, которое бы не повышало расходы в кошельке, а снижало. Мы готовим такие решения», - рассказал журналистам Пётр Колтыпин после бизнес-завтрака, который прошел в рамках форума «Сделано в Удмуртии».