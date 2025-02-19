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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Персонал бара в Ижевске предотвратил трагедию при пожаре

11:40, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Персонал бара в Ижевске предотвратил трагедию при пожаре
11:40, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Сотрудники оперативно ликвидировали разгорающееся пламя.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 19 февраля в одном из баров на улице Свободы в Ижевске произошёл пожар. Возгорание началось на кухне, где в коптильне загорелись жировые отложения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Оперативность сотрудников заведения предотвратила трагедию. Сразу после срабатывания автоматической пожарной сигнализации персонал приступил к эвакуации посетителей. Все 20 человек, находившиеся в баре, были благополучно выведены из здания. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных с помощью порошковых огнетушителей. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

Пострадавших в результате инцидента нет. 

11:40, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар