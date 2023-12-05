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Пожарные Удмуртии помогли застрявшим водителю и пассажиру выбраться из попавшего в аварию грузовика

12:50, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пожарные Удмуртии помогли застрявшим водителю и пассажиру выбраться из попавшего в аварию грузовика
12:50, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
778
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие\n#МЧС\n#помощь
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Из-за деформации машины у пострадавших оказались обездвижены ноги, нижняя часть туловища.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе пожарные вытащили двух человек из попавшего в аварию грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Напомним, что в Можгинском районе Удмуртии столкнулись два легковых автомобиля и четыре грузовые машины. 

В результате аварии у водителя грузовика «ДАФ» из-за рулевой колонки была обездвижена вся нижняя часть тела, а ноги пассажира зажало металлом. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС Удмуртии и государственной противопожарной службы региона смогли освободить пострадавших и передали их врачам.

Всего были госпитализированы 6 человек. После осмотра четверых из них отпустили домой на амбулаторное лечение. 

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии. Последствия ДТП ликвидировали 10 сотрудников МЧС России по Удмуртии и три единицы техники. 

12:50, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
778
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие\n#МЧС\n#помощь