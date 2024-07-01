Только треть звонков по номеру «112» в Удмуртии связаны с происшествиями и опасностью

Ижевск. Удмуртия. Каждый день операторы службы «112» в Удмуртии обрабатывают до 3200 звонков. Об этом сообщается на официальном сайте государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что только треть поступающих звонков действительно связаны с происшествиями и требуют реагирования экстренных служб. Чаще всего люди звонят по номеру «112», чтобы получить справочную информацию или иные сведения, которые не требуют незамедлительной помощи.

Жителям Удмуртии напоминают, что единый номер вызова экстренных оперативных служб нужен для действительно чрезвычайных ситуаций. Операторы службы не выдают справочную информацию, и пока они разговаривают с вами, то, возможно, кто-то в беде не может дозвониться до них из-за занятости канала связи.

Также нередко происходит, что люди «случайно» набирают номер «112». В этом случае стоит дождаться ответа оператора, так как сброшенный вызов считается ложным, и оператору нужно перезвонить. По статистике, ему приходится перезванивать несколько раз, и за это время люди также не смогут попросить помощи у экстренной службы.

Жителям региона напоминают, что по номеру «112» можно вызвать: пожарную охрану, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицию, скорую медицинскую помощь, аварийную службу газовой сети и «Антитеррор».