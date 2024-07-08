30 осужденным помогли в Удмуртии с начала года в рамках закона «О пробации»

Ижевск. Удмуртия. В рамках закона «О пробации в Российской Федерации» с начала года в Удмуртии помогли 30 осужденным, находящимся на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе УФСИН России по Удмуртии.

Так, 18 людям помогли в восстановлении документов, шестерым — в трудоустройстве. Одному осужденному оказали содействие в получении квалифицированной медицинской помощи, ещё двоим — в иной помощи.

26-летнему осужденному, имеющему инвалидность, находящемуся в трудной жизненной ситуации, помогли решить вопрос с временным жильём после выхода из места лишения свободы. Теперь мужчине есть где жить, он устроился на работу.

Напомним, основные положения нового закона заработали с 1 января 2024 года. Пробация включает в себя юридическую, социальную, медицинскую и другие виды помощи осужденным. Система носит заявительный характер — человек сам должен заявить, что ему это необходимо. После этого будет приниматься решение.