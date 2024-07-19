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Несовершеннолетние осуждённые пропололи от сорняков тропу иппотерапии в реабилитационном центре в Ижевске

10:40, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Несовершеннолетние осуждённые пропололи от сорняков тропу иппотерапии в реабилитационном центре в Ижевске
10:40, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
106
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#помощь
Фото: unsplash.com (Emmanuel Phaeton)
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Этим занимались четверо подростков.  

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники Ижевской воспитательной колонии помогли облагородить территорию реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Помочь реабилитационному центру «Адели» вызвались четверо несовершеннолетних осужденных. В результате они занимались прополкой сорняков на тропе, где проводятся занятия иппотерапией. 

Воспитатели учреждения заявляют, что участие осуждённых в таких благотворительных мероприятиях помогает пробудить у них сострадание и милосердие. Ранее подростки мастерили скворечники, ставили театральные постановки и помогали в благоустройстве территории реабилитационного центра.

10:40, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#помощь