Несовершеннолетние осуждённые пропололи от сорняков тропу иппотерапии в реабилитационном центре в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники Ижевской воспитательной колонии помогли облагородить территорию реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Помочь реабилитационному центру «Адели» вызвались четверо несовершеннолетних осужденных. В результате они занимались прополкой сорняков на тропе, где проводятся занятия иппотерапией.

Воспитатели учреждения заявляют, что участие осуждённых в таких благотворительных мероприятиях помогает пробудить у них сострадание и милосердие. Ранее подростки мастерили скворечники, ставили театральные постановки и помогали в благоустройстве территории реабилитационного центра.