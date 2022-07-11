Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Малопургинском районе Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. В ДТП между Сарапулом и Ижевском пострадали четыре человека. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

«Форд» и «Рено» столкнулись понедельник, 11 июля, на 33 км дороги Сарапул — Ижевск в Малопургинском районе. В результате погиб водитель «Рено», травмы получили три человека, включая годовалого ребёнка. Их доставили в больницу.

По предварительной информации от 1 отдела ГИБДД МВД Удмуртии, 69-летний водитель «Рено» выезжал с обочины, но не убедился в безопасности манёвра. В результате он столкнулся с «Фордом», которым управлял молодой человек 32 лет.

Погибший водитель оказался зажат в автомобиле, его спасателям и пожарным пришлось извлекать.

Работающие на месте сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.