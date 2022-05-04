За прошедшие выходные в Удмуртии произошло 21 возгорание сухой травы

Ижевск. Удмуртия. В минувшие выходные в Удмуртии произошло 21 возгорание сухой травы. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, огонь прошёлся по площади в 11 га.

21 апреля в регионе зафиксировали первый случай возгорания сухой травы. С тех пор произошло 37 ландшафтных пожаров, в которых один человек получил травмы. Чаще всего (более 90% случаев) возгорания происходят по причине неосторожного обращения с огнём.

Так, например, в конце апреля школьник поджёг траву зажигалкой, а увидев, как огонь распространяется, сообщил родителям — они вызвали пожарных. Другой инцидент был похож: семья сжигала в бочке прошлогоднюю траву, однако процесс вышел из-под контроля — и огонь распространился по участку. Погасить пламя удалось до приезда пожарных.

Пожарным, представителям администраций и добровольцам удалось не подпустить огонь к населённым пунктам и спасти дома.

Эпицентром всех пожаров является Завьяловский район — 12 случаев. На Ижевск пришлось 4 инцидента. По 3 — на Каракулинский, Малопургинский, Сарапульский районы и Воткинск.

За нарушения пожарной безопасности к административной ответственности привлекли более 20 человек.

В МЧС рекомендуют в качестве меры безопасности очищать территорию у жилых домов и строений от сухой травы и мусора без огня, а также не бросать непотушенные окурки или спички. Кроме того, необходимо провести профилактическую беседу с детьми и объяснить им опасность игр с огнём.

Напомним, что в ближайшие дни в Удмуртии начнётся действие особого противопожарного режима. Он будет действовать до 30 июня. До этого времени в республике вводится запрет на выжигание сухой травы и разведение костров на территории населённых пунктов, объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, телерадиовещания, а также на особо охраняемых территориях и объектах обороны.