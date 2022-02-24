Прокуратура Удмуртии провела проверку из-за больших очередей в больницах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии выявила нарушения в больницах Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проводил проверку размещённой в интернете информации о нехватке медработников в больницах Ижевска. Также изучались сведения о нарушении прав пациентов.

Проверка выявила нарушения в учреждениях Индустриального и Устиновского районов Ижевска. В частности, посетителям приходилось долго ждать приёма врача. Вместе с тем нарушения выявили в оказании помощи больным коронавирусом и простудными заболеваниями. Результатом проверки стали представления об устранении нарушений, которые вынесли главным врачам двух больниц.

Отмечается, что медучреждения приняли меры для снижения времени ожидания приёма врача.

В Минздраве Удмуртии, в свою очередь, рассказали, что рост заболеваемости коронавирусом в январе-февраля 2022 года способствовал повышению нагрузки на медорганизации более чем в 20 раз. Если в декабре 2021 года на амбулаторном наблюдении находилось до 1,9 тыс. человек, то в феврале 2022 года уже было более 40 тыс. Кроме того, один участковый терапевт за день мог принять до сотни пациентов.

Чтобы разгрузить работу врачей, Минздрав Удмуртии привлёк на работу 407 студентов медколледжа, 303 ординаторов, а также 327 студентов 4 и 5 курсов ИГМА. Плюс ко всему амбулаторное звено перевели на семидневный режим работы, приостановлена плановая медпомощь, организована дистанционная выписка больничных.

«Принятые меры позволили уменьшить очереди на прием при оказании медицинской помощи в поликлиниках, повысить доступность и качество оказания помощи», — заявили в Минздраве Удмуртии.