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До 5 лет реального срока грозит жителям Ижевска за мошенничество на 580 тысяч рублей

15:32, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
До 5 лет реального срока грозит жителям Ижевска за мошенничество на 580 тысяч рублей
15:32, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
272
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#мошенничество
Фото: unsplash.com
272
0

Они предлагали гражданам с плохой кредитной историей помощь в получении займа.

Ижевск. Удмуртия. Двух жителей Ижевска обвиняют в 77 фактах мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Следствие выяснило, что обвиняемые учредили ООО, арендовали офис и стали рекламировать свои услуги. Они обещали оказать помощь в получении займов тем людям, у которых была плохая кредитная история. Своим клиентам они гарантировали подбор мест, где им могут выдать деньги. Обвиняемые брали с потерпевших деньги, но подбором кредитных организаций не занимались. 

Таким образом, следователи выявили 77 фактов мошенничества. Потерпевшими стали 68 человек. Им причинён ущерб на сумму 580 тыс. рублей.  

Уголовное дело по частям 1-2 статьи 159 («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба») направлено в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет колонии.

15:32, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
272
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#мошенничество
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