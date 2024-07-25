Суды предупреждают жителей Удмуртии о появлении новой мошеннической схемы

Воткинск. Удмуртия. Управление Судебного департамента Удмуртии предупреждает жителей республики о новом виде мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.

В медиа появилась информация о новом виде мошенничества по телефону – злоумышленники сообщают участникам судебных процессов о проведении заседания и просят подтвердить получение информации, сообщив код из СМС.

Получив код, мошенники взламывают учетную запись потерпевшего на сайте Госуслуг, где оформляют на его имя кредит и совершают другие незаконные действия.

Управление Судебного департамента Удмуртии напоминает, что сотрудники судов никогда не запрашивают данные из СМС-сообщений. Извещение участников процесса происходит автоматически. При поступлении подобных звонков Управление рекомендует прекратить общение и перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте суда.