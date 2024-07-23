Стало известно о многомиллионных посмертных долгах Мавроди

Москва. Сумма долгов, оставшихся после смерти Сергея Мавроди, превышает 1,6 млрд рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Агентство получило сведения о задолженностях основателя финансовой пирамиды «МММ» из базы судебных приставов и иных документов.

При этом 219 тыс. рублей – неуплаченные госпошлины по проигранным судебным процессам. Более 252 млн рублей составляют взыскания в пользу физических лиц и организаций.

Сергей Мавроди основал свою компанию в 1989 году. С 1994 года начал активно привлекать инвестиции частных лиц и бизнеса, что удавалось ему в течение 3 лет. «МММ» была признана банкротом 22 сентября 1997 года. Потерпевшими от ее деятельности признали более 10 тыс. человек, ущерб оценивают в несколько миллиардов рублей.

Мавроди избирался депутатом Госдумы и даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента России в 1996 году. После краха финансовой пирамиды скрывался за границей. В 2003 году был арестован и приговорен к 4 с половиной годам колонии.

После выхода на свободу в 2011-2012 годах Мавроди пытался возобновить проект «МММ», но без особого успеха. Снова оказался под следствием. В 2018 году создатель самой крупной финансовой пирамиды в России умер в возрасте 62 лет.