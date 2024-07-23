Стало известно о многомиллионных посмертных долгах Мавроди

Потерпевшими от его деятельности были признаны 10 тыс. человек.
Москва. Сумма долгов, оставшихся после смерти Сергея Мавроди, превышает 1,6 млрд рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
Агентство получило сведения о задолженностях основателя финансовой пирамиды «МММ» из базы судебных приставов и иных документов.
При этом 219 тыс. рублей – неуплаченные госпошлины по проигранным судебным процессам. Более 252 млн рублей составляют взыскания в пользу физических лиц и организаций.
Сергей Мавроди основал свою компанию в 1989 году. С 1994 года начал активно привлекать инвестиции частных лиц и бизнеса, что удавалось ему в течение 3 лет. «МММ» была признана банкротом 22 сентября 1997 года. Потерпевшими от ее деятельности признали более 10 тыс. человек, ущерб оценивают в несколько миллиардов рублей.
Мавроди избирался депутатом Госдумы и даже выдвигал свою кандидатуру на пост президента России в 1996 году. После краха финансовой пирамиды скрывался за границей. В 2003 году был арестован и приговорен к 4 с половиной годам колонии.
После выхода на свободу в 2011-2012 годах Мавроди пытался возобновить проект «МММ», но без особого успеха. Снова оказался под следствием. В 2018 году создатель самой крупной финансовой пирамиды в России умер в возрасте 62 лет.