В Удмуртии администратору пункта выдачи интернет-магазина грозит до шести лет лишения свободы

Ижевск. Удмуртия. Перед судом в Удмуртии предстанет администратор пункта выдачи за мошенничество на сумму почти 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что в 2023 году 26-летняя обвиняемая уроженка Азербайджана работала в пункте выдачи одного из интернет-магазинов. Она заказывала со своего аккаунта и аккаунта своей знакомой детскую и взрослую одежду, обувь, украшения и мобильные телефоны. После получения она меняла товар на более дешевый, после чего в программе оформляла отказ. Таким образом, на склад возвращались коробки с более дешевой продукцией или вовсе пустые. В одном случае она привлекла к преступлению своего брата, который, по ее указанию, после примерки вышел из магазина в новых кроссовках, а его старую обувь обвиняемая отправила на склад. Общий ущерб от её действий составил 589 тыс. рублей.

Злоумышленницу задержали правоохранительные органы. В отношении девушки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Несмотря на это, обвиняемая попыталась скрыться от органов следствия, купив билет на свою родину. Её удалось задержать, после чего девушку отправили под домашний арест.

Уголовное дело направлено в суд. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ходе следствия злоумышленница добровольно возместила причиненный ущерб в полном объеме.