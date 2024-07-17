О новом мошенничестве с Hamster Kombat и Telegram предупредили в «Лаборатории Касперского»

Москва. Любителей онлайн-игры Hamster Kombat начали обманывать по новой схеме. Ее раскрыли специалисты «Лаборатории Касперского», передает RT.

Как рассказала старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова, доверчивым пользователям предлагают обменять виртуальные монеты из игры на рубли. Для этого нужно перейти по ссылке с авторизацией через Telegram. Мошенники уверяют, что выплата должна произойти в течение 15 минут. На самом деле никакие деньги там получить невозможно. Настоящая цель злоумышленников – получить учетные данные игрока в мессенджере. Через них киберпреступники делают рассылки знакомым жертвы с просьбой «одолжить денег», крадут конфиденциальные данные, через которые возможен шантаж пользователя.

Чтобы не стать жертвой преступной схемы, свой аккаунт необходимо обезопасить двухфакторной аутентификацией. Кроме того, не следует переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, а также использовать надежное защитное решение на всех своих гаджетах, добавила сотрудник «Лаборатории Касперского».