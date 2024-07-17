В Киргизии арестовали племянника президента страны

Бишкек. Киргизия. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали двоюродного племянника президента республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на собственные источники.

Как уточнили в Первомайском районном суде Бишкека, по ходатайству ГКНБ Улан Жапаров заключен под стражу, арест продлится минимум до 19 августа. Родственника главы государства обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Sputnik напоминает, что двоюродного племянника Садыра Жапарова в июне 2023 года задерживали по обвинению в участии в коррупционных схемах на таможне. 4 месяца спустя его отпустили под домашний арест. Дело по-прежнему рассматривается в суде.