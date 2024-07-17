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В Киргизии арестовали племянника президента страны

15:28, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Киргизии арестовали племянника президента страны
15:28, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Киргизия\n#президент\n#родственники\n#мошенничество\n#задержание\n#арест
Фото: pxhere.com
53
0

Улана Жапарова подозревают в крупном мошенничестве.

Бишкек. Киргизия. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали двоюродного племянника президента республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на собственные источники.

Как уточнили в Первомайском районном суде Бишкека, по ходатайству ГКНБ Улан Жапаров заключен под стражу, арест продлится минимум до 19 августа. Родственника главы государства обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Sputnik напоминает, что двоюродного племянника Садыра Жапарова в июне 2023 года задерживали по обвинению в участии в коррупционных схемах на таможне. 4 месяца спустя его отпустили под домашний арест. Дело по-прежнему рассматривается в суде.

15:28, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Киргизия\n#президент\n#родственники\n#мошенничество\n#задержание\n#арест