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Пассажирка мотоцикла погибла после столкновения с грузовиком в Удмуртии

13:10, 14 июля, 2021
Анна Торхова
Пассажирка мотоцикла погибла после столкновения с грузовиком в Удмуртии
13:10, 14 июля, 2021
Анна Торхова
1054
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#Вавож\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Водитель мототранспорта не имел прав.

Вавож. Удмуртия. Грузовик «ГАЗ» и мотоцикл «Иж планета-5» столкнулись на дороге в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 22:00 во вторник, 13 июля. За рулем мотоцикла находился 23-летний молодой человек, который ранее был лишен прав. В результате ДТП он получил травмы и попал в больницу, его пассажирка – 23-летняя девушка, скончалась. Оба они были без мотошлемов. Также установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

13:10, 14 июля, 2021
Анна Торхова
1054
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария