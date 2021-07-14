Пассажирка мотоцикла погибла после столкновения с грузовиком в Удмуртии

Водитель мототранспорта не имел прав.

Вавож. Удмуртия. Грузовик «ГАЗ» и мотоцикл «Иж планета-5» столкнулись на дороге в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 22:00 во вторник, 13 июля. За рулем мотоцикла находился 23-летний молодой человек, который ранее был лишен прав. В результате ДТП он получил травмы и попал в больницу, его пассажирка – 23-летняя девушка, скончалась. Оба они были без мотошлемов. Также установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).