Отравившихся хлором в ижевском бассейне детей выпишут в четверг

Накануне домой отправили двоих пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. Детей, отравившихся хлором в ижевском бассейне, выпишут уже в четверг, 15 апреля. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в республиканском Минздраве.

Напомним, об отравлении стало известно 14 апреля. Накануне группа детей 6-16 лет со взрослыми посетила бассейн в Октябрьском районе Ижевска. Вечером им стало плохо. 8 человек оказались госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

Минздрав Удмуртии сообщил, что угрозы жизни детей нет, их состояние удовлетворительное. При этом двоих уже выписали 14 апреля.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи взяли в бассейне пробы воды и решают вопрос о проведении экспертиз.