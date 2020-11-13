Жалоба поступила в сентябре 2020 года.

Ува. Удмуртия. Птицефабрика в Удмуртии сливала отходы животноводства вблизи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Житель Увы пожаловался на ООО «Племптицесовхоз «Увинский» в сентябре 2020 года. Управление начало проверку. Специалисты провели отбор почвы на земельном участке предприятия. В итоге там зафиксировали превышение гигиенических нормативов по индексу бактерии группы кишечной палочки и индексу энтерококков. Все это создает угрозу жизни и здоровью населения, а также способствует распространению инфекционных заболеваний.

Также специалисты выяснили, что предприятие не соблюдает санитарно-защитную зону, устанавливаемую для полей запахивания. В отношении ООО составили протокол по части 7 статьи 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов животноводства»).

По решению суда деятельность по использованию земельного участка для запахивания отходов животноводства в почву приостановлена на 90 суток. Решение суда не вступило в законную силу.