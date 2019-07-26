В Удмуртии нашли тело утонувшей во время сплава женщины

Трагедия произошла 21 июля.

Кез. Удмуртия. Тело утонувшей во время сплава женщины нашли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

В ходе поисковых мероприятий её обнаружили 25 июля ниже по течению реки.

Напомним, трагедия произошла 21 июля. Группа из восьми человек отправилась в сплав по реке Чепца. При прохождении порога через плотину бывшей Поломской ГЭС около села Полом одна из байдарок перевернулась. В ней находились 33-летний мужчина и его 30-летняя жена. Лодка попала в водоворот и опрокинулась.

Мужчину удалось спасти, его супруга – утонула.

В настоящее время опрашиваются работники туристического клуба, предоставившие оборудование для сплава.

Напомним, 22 июля в реке Подборенка в Ижевске утонул мужчина.