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В Удмуртии нашли тело утонувшей во время сплава женщины

15:10, 26 июля, 2019
Анна Торхова
В Удмуртии нашли тело утонувшей во время сплава женщины
15:10, 26 июля, 2019
Анна Торхова
842
0
#Кез\n#Удмуртия\n#Чепца\n#туристы\n#река
Фото: wikipedia.org
842
0

Трагедия произошла 21 июля.

Кез. Удмуртия. Тело утонувшей во время сплава женщины нашли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

В ходе поисковых мероприятий её обнаружили 25 июля ниже по течению реки.

Напомним, трагедия произошла 21 июля. Группа из восьми человек отправилась в сплав по реке Чепца. При прохождении порога через плотину бывшей Поломской ГЭС около села Полом одна из байдарок перевернулась. В ней находились 33-летний мужчина и его 30-летняя жена. Лодка попала в водоворот и опрокинулась.

Мужчину удалось спасти, его супруга – утонула.

В настоящее время опрашиваются работники туристического клуба, предоставившие оборудование для сплава.

Напомним, 22 июля в реке Подборенка в Ижевске утонул мужчина.

15:10, 26 июля, 2019
Анна Торхова
842
0
#Кез\n#Удмуртия\n#Чепца\n#туристы\n#река

 

 

 


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