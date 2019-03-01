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Предприятие из Удмуртии оштрафовали на полмиллиона рублей за подкуп полицейского

17:50, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
17:50, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#бизнес\n#Ижевск\n#подкуп\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#происшествие
Фото: susanin.news
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К ответственности также привлечено должностное лицо.

Ижевск. Удмуртия. Суд оштрафовал ООО «Ренбизнесавто» из Ижевска на полмиллиона рублей за подкуп должностного лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в мае – июне 2016 года коммерческим директором компании через посредника передал 1 млн рублей бывшему сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике в качестве вознаграждения за отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению о неуплате утилизационного сбора предприятием.

После этого бывшего полицейского осудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), назначили штраф в 600 тыс. рублей. А ООО «Ренбизнесавто» было оштрафовано на 500 тыс. рублей.

«Не согласившись с постановлением мирового судьи, организация обжаловала его в районный суд. Районный суд согласился с позицией прокурора и оставил постановление мирового судьи без изменения», - говорится в сообщении.

17:50, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
119
0
#бизнес\n#Ижевск\n#подкуп\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#происшествие

 

 

 


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