Предприятие из Удмуртии оштрафовали на полмиллиона рублей за подкуп полицейского

К ответственности также привлечено должностное лицо.

Ижевск. Удмуртия. Суд оштрафовал ООО «Ренбизнесавто» из Ижевска на полмиллиона рублей за подкуп должностного лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в мае – июне 2016 года коммерческим директором компании через посредника передал 1 млн рублей бывшему сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике в качестве вознаграждения за отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению о неуплате утилизационного сбора предприятием.

После этого бывшего полицейского осудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), назначили штраф в 600 тыс. рублей. А ООО «Ренбизнесавто» было оштрафовано на 500 тыс. рублей.

«Не согласившись с постановлением мирового судьи, организация обжаловала его в районный суд. Районный суд согласился с позицией прокурора и оставил постановление мирового судьи без изменения», - говорится в сообщении.