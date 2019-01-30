В Ижевске переходившую дорогу по «зебре» женщину сбил автобус

ДТП произошло на Воткинском шоссе во вторник, 29 января.

Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске автобус сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в 1-м отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Инцидент произошёл во вторник, 29 января, напротив дома №57 по улице Воткинское шоссе. Водитель автобуса «ЛИАЗ» совершил наезд на пешехода – женщину 1952 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована.

Отметим, что женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники ГИБДД напоминают, что водитель транспортного средства, приближающегося к «зебре», обязан уступить дорогу пешеходам. В то же время пешеходам стоит помнить, что выходить на проезжую часть можно после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства, убедившись, что переход для них будет безопасен.