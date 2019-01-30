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В Ижевске переходившую дорогу по «зебре» женщину сбил автобус

10:40, 30 января, 2019
Дмитрий Стрелков
10:40, 30 января, 2019
Дмитрий Стрелков
233
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
233
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ДТП произошло на Воткинском шоссе во вторник, 29 января.

Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске автобус сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в 1-м отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Инцидент произошёл во вторник, 29 января, напротив дома №57 по улице Воткинское шоссе. Водитель автобуса «ЛИАЗ» совершил наезд на пешехода – женщину 1952 года рождения. В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована.

Отметим, что женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники ГИБДД напоминают, что водитель транспортного средства, приближающегося к «зебре», обязан уступить дорогу пешеходам. В то же время пешеходам стоит помнить, что выходить на проезжую часть можно после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства, убедившись, что переход для них будет безопасен.

10:40, 30 января, 2019
Дмитрий Стрелков
233
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия

 

 

 


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