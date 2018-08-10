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Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

12:30, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:30, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
753
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#криминал
Фото: pxhere.com
753
0

Они приговорены почти к 27 годам колонии на двоих.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд вынес приговор двум мужчинам, которые убили незнакомца. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике, злоумышленники пошли на убийство, чтобы скрыть менее тяжкое преступление.

Правонарушение произошло в сентябре 2017 года в лесопосадке в районе остановки «Ветлечебница». Три ижевчанина 26, 28 и 29 лет встретили незнакомца, который попросил угостить его спиртным. За это компания его избила и ударила ножом. Мужчина умер на месте.

Далее злоумышленники скрылись, спрятали нож и попытались уехать из Ижевска, но были задержаны.

Один из них осужден за нанесение побоев и приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Соучастники убийства получили почти 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима на двоих.

Кроме того, двое осужденных должны будут выплатить по 1 млн рублей потерпевшей стороне.

 

 

12:30, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
753
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#криминал

 

 

 


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