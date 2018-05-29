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Кафе «Династия» в Ижевске закрыли после отравления нескольких человек

17:13, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
17:13, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
618
0
#дети\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#отравление
Фото: susanin.news
618
0

Работа заведения приостановлена на 30 суток.

Ижевск. Удмуртия. Суд приостановил работу кафе «Династия» в Ижевске на 30 суток после того, как несколько посетителей заведения отравились. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, что первые сообщения об отравлении появились в соцсетях. Жители Ижевска написали, что их дети попали в больницу после посещения ресторанного комплекса. После этого республиканский Роспотребнадзор начал проверку.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства и составили протокол о временном запрете на работу кафе.

Материалы были переданы в Октябрьский районный суд Ижевска. 29 мая принято решение о временном закрытии заведения.

17:13, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
618
0
#дети\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#отравление

 

 

 


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