Роспотребнадзор Удмуртии начал проверку после отравления детей в кафе «Династия»

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проверило информацию о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди населения Ижевска. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт об отравившихся в кафе «Династия».

Напомним, посетители кафе рассказали в соцсетях об остром отравлении детей, попавших в инфекционную больницу.

«В связи с регистрацией случаев заболеваний Управлением незамедлительно было организовано эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД», включая проведение лабораторных исследований биологического материала от сотрудников предприятия общественного питания, проб окружающей среды, заболевших», - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

Управлением в адрес предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД» выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что ситуация находится на контроле управления, а эпидемиологическое расследование продолжается.