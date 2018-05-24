Роспотребнадзор Удмуртии начал проверку после отравления детей в кафе «Династия»

Эпидемиологическое расследование продолжается.
Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проверило информацию о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди населения Ижевска. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт об отравившихся в кафе «Династия».
Напомним, посетители кафе рассказали в соцсетях об остром отравлении детей, попавших в инфекционную больницу.
«В связи с регистрацией случаев заболеваний Управлением незамедлительно было организовано эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД», включая проведение лабораторных исследований биологического материала от сотрудников предприятия общественного питания, проб окружающей среды, заболевших», - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Управлением в адрес предприятия общественного питания «Династия» ООО «РКД» выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.
Отмечается, что ситуация находится на контроле управления, а эпидемиологическое расследование продолжается.