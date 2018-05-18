Педофила осудили в Ижевске на длительный срок

Осуждённый совершал насильственные действия над дочерьми своей сожительницы.

Ижевск. Удмуртия. Педофила приговорили к длительному сроку заключения в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Сообщается, что 33-летний житель Ижевска проживал в гражданском браке с женщиной и её несовершеннолетними детьми. Оставаясь с ними наедине, осуждённый неоднократно с февраля по май 2017 года совершал в отношении 11-летней и 15-летней девочек насильственные действия сексуального характера.

После того, как потерпевшие сообщили о действиях «отчима» сотрудникам полиции, мужчина был задержан и заключён под стражу. Вины он не признал, объясняя свои поступки «игрой».