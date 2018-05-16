Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

В селе Пугачево Удмуртской Республики из-за возгорания травы произошла детонация боеприпасов, разлетевшихся на площади более 400 га после взрыва военного арсенала в июне 2011 года.

Ижевск. Удмуртия. Хроника произошедшего в Пугачево 16 мая 2018 года.

Взрыв снарядов в Пугачево в Удмуртии Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-16.

В 15:00 в социальных сетях появились сообщения о возгорании в районе села Пугачево и о хлопках.

«Опять Пугачево, канонада, дрожат окна, теплицы», - написал пользователь Саша Пестерев в группе «ИГГС» в Вконтакте. «Пугачёво снова в огне, и жёстко гремит», - сообщил Павел Пушин

15:05 В это же время в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщили, что в районе Пугачево горит сухая трава.

В соцсетях, тем временем, продолжала множиться информация о том, что горит вовсе не трава и взрываются не петарды, забытые туристами в полях близ поселка, а настоящие снаряды. Фотографии вздымающегося столба дыма в разных ракурсах заполнили местный группы. Дым также был виден из центра Ижевска.

В мае 2015 года из-за возгорания травы уже детонировали ранее не обнаруженные снаряды.

15:54 Стала появляться информация об эвакуации Пугачево и близлежащих деревень, но глава муниципального образования сообщил об отсуствии опасности для людей.

16:30 В МЧС сообщили, что в снарядах не содержится химически опасных веществ.

16:38 Поступило сообщение о эвакуации военного городка, дислоцированного в селе.

17:15 Стало известно, что для тушения пожара планируют задействовать авиацию.

17:46 Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал, что власти региона рассчитывают, что ситуация стабилизируется к вечеру среды.

18:13 Причиной пожара и последующей детонации снарядов мог стать нелегальный пал травы. К этому времени площадь пожара составила уже около 20 га.

20:20 Площадь пожара достигла 100 га. В Малопургинском районе республики ввели режим ЧС. На месте тушения работает 489 человек и 110 единиц техники.

21:30 Площадь пожара достигла 270 га. Режим ЧС осуществляется только на территории военного городка МО «Пугачёвское». В тушении огня принимает участие авиация, прибывшая из Екатеринбурга.

23:20 Площадь задымления при пожаре составила 300 гектаров. При помощи авиации на пламя сбросили более 50 тонн воды.