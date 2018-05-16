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Режим ЧС ввели в Удмуртии

20:18, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
20:18, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
492
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#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#режим\n#МЧС России по Удмуртии\n#чрезвычайная ситуация\n#пожар
Фото: ИА Сусанин
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Борьба с пожаром в Пугачево продолжается.

Ижевск. Удмуртия. Режим ЧС ввели в Малопургинском районе Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, связано это с продолжающимся пожаром в селе Пугачево.

На 20:00 среды 16 мая примерная площадь пожара заняла более 100 га. На месте работают 489 человек из числа сотрудников МЧС и прочих структур, а также 110 единиц техники. Борьба со стихией продолжается.

UPD: Позже в пресс-службе главы и правительства Удмуртии сообщили, что режим ЧС ввели только на территории военного городка МО «Пугачёвское».

20:18, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
492
0
#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#режим\n#МЧС России по Удмуртии\n#чрезвычайная ситуация\n#пожар

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