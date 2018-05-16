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Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

15:54, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
15:54, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
1625
0
#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
1625
0

Глава поселка рассказал, что угрозы жизни людей нет.

Пугачево. Удмуртия. Жителей Пугачево не эвакуируют из-за взрывов снарядов. Как рассказал глава МО «Пугачевское» Эдуард Султанов, идет одиночная детонация. Угрозы жизни жителей нет.

Напомним, что в среду, 16 мая, пользователи соцсетей сообщили о взрывах в районе бывшей военной части в Малопургинском районе Удмуртии. По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, изначально произошло возгорание сухой травы.

В июне 2011 года в Пугачево взорвался арсенал, часть снарядов разлетелась по округе. В 2015 году из-за горящей травы произошла повторная детонация.

15:54, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
1625
0
#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар

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