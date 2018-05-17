Режим ЧС сняли в селе Пугачево в Удмуртии

Обстановка на месте пожара нормализовалась.

Ижевск. Удмуртия. Режим чрезвычайной ситуации сняли в Удмуртской Республике. Распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова опубликовали на официальном сайте правительства региона.

«Снять режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования для органов управления и сил Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 17 мая 2018 года», - говорится в сообщении.

Напомним, режим ЧС ввели во вторник, 16 мая, на территории бывшей военной части в МО «Пугачевское» в связи с крупным пожаром.