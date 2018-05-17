Сапёры о ситуации в Пугачево в Удмуртии: повторения событий 2011 года не будет

Из-за пожара началась детонация боеприпасов, которые специалисты успели собрать за минувшие 7 лет.

Пугачёво. Удмуртия. Пожар в Пугачево в Удмуртии не приведет к повторению событий 2011 года. Об этом журналистам рассказал директор занимающейся утилизацией боеприпасов компании «НПФ Специальные технологии» Сергей Михальчук.

«Как можно говорить об одинаковых последствиях, если объемы боеприпасов в разы <…> меньше, чем были в 2011 году? Не может быть повторения последствий 2011 года. Более того даже сейчас могу вам сказать, что вылета за пределы технической территории боеприпасов не было», - подчеркнул Михальчук.

По его словам, из-за пожара началась детонация боеприпасов, которые специалисты успели собрать за минувшие 7 лет.

«Это разнообразные по своему классу, типу действия боеприпасы, детонация которых не приводит к нанесению вреда жизни, здоровью, имуществу граждан», - отметил руководитель компании.

Напомним, 2 июня 2011 года на артиллерийском арсенале Минобороны в Пугачево произошел взрыв при погрузо-разгрузочных работах. Вспыхнувшее пламя охватило несколько хранилищ снарядов. Из опасной зоны тогда эвакуировали более 2 тыс. человек.