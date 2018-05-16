МЧС Удмуртии: взрывающиеся снаряды не содержат химически опасных веществ

Из-за возгорания травы происходит единичная детонация снарядов.

Пугачево. Удмуртия. Взрывающиеся снаряды в удмуртском поселке Пугачево не содержат химически опасных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, из-за возгорания сухой травы происходит единичная детонация оставшихся снарядов на территории бывшей военной части.

«Снаряды без химически опасных веществ. Территория закрытая, населения нет, действующих организаций нет», - говорится в сообщении.

МЧС открыло «горячую линию» 8 (3412) 51-45-50.