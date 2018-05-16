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Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

МЧС Удмуртии: взрывающиеся снаряды не содержат химически опасных веществ

16:29, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
16:29, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
303
0
#МЧС\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие
303
0

Из-за возгорания травы происходит единичная детонация снарядов.

Пугачево. Удмуртия. Взрывающиеся снаряды в удмуртском поселке Пугачево не содержат химически опасных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, из-за возгорания сухой травы происходит единичная детонация оставшихся снарядов на территории бывшей военной части.

«Снаряды без химически опасных веществ. Территория закрытая, населения нет, действующих организаций нет», - говорится в сообщении.

МЧС открыло «горячую линию» 8 (3412) 51-45-50.

16:29, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
303
0
#МЧС\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие

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