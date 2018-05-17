После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Пугачево. Удмуртия. По факту взрывов боеприпасов в Пугачево в Удмуртии начали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного Следственного управления СКР.

«16 мая <…> поступило сообщение о возгорании и детонации боеприпасов на территории, ранее занимаемой войсковой частью 86696. По данному факту незамедлительно назначено проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Следователи уже прибыли на место происшествия и готовы приступить к его осмотру. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, из-за возгорания сухой травы в среду, 16 мая, на территории бывшей воинской части в Пугачево начался пожар, с единичными случаями детонации неразорвавшихся снарядов.

При этом директор занимающейся утилизацией боеприпасов компании «НПФ Специальные технологии» Сергей Михальчук рассказал, что хлопки в Пугачево – не всегда детонация снарядов: «Есть компоненты боеприпасов, есть частично взрывчатые вещества, и говорить о том, что взрывается каждый раз боеприпас нельзя».