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По факту взрывов боеприпасов в Пугачево в Удмуртии начали доследственную проверку

13:39, 17 мая, 2018
13:39, 17 мая, 2018
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#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
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После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Пугачево. Удмуртия. По факту взрывов боеприпасов в Пугачево в Удмуртии начали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного Следственного управления СКР.

«16 мая <…> поступило сообщение о возгорании и детонации боеприпасов на территории, ранее занимаемой войсковой частью 86696. По данному факту незамедлительно назначено проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Следователи уже прибыли на место происшествия и готовы приступить к его осмотру. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, из-за возгорания сухой травы в среду, 16 мая, на территории бывшей воинской части в Пугачево начался пожар, с единичными случаями детонации неразорвавшихся снарядов.

При этом директор занимающейся утилизацией боеприпасов компании «НПФ Специальные технологии» Сергей Михальчук рассказал, что хлопки в Пугачево – не всегда детонация снарядов: «Есть компоненты боеприпасов, есть частично взрывчатые вещества, и говорить о том, что взрывается каждый раз боеприпас нельзя».

13:39, 17 мая, 2018
266
0
#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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