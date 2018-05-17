play
pause
  • $ 62.3 ↑
  • € 73.78 ↓

Жители Пугачево в Удмуртии вернутся в свои дома к концу дня

15:26, 17 мая, 2018
15:26, 17 мая, 2018
778
0
#ЖКХ\n#оружие\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие
778
0

Из-за возгорания и начавшихся взрывов эвакуировали 1400 жителей военного городка.

Пугачево. Удмуртия. Жители военного городка в Пугачево в Удмуртии вернутся в свои дома к концу дня. Об этом журналистам рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

«Мы сдвигаем оцепление к административной зоне, но сделаем это после того, как будем на 100% уверены, что те редкие хлопки, которые сейчас раздаются, не повлекут негативных последствий, связанных с разлетом осколков на территорию, которая будет заселена жителями», - отметил Семенов.

По его словам, из-за возгорания и начавшихся взрывов эвакуировали 1400 жителей военного городка.

«КЧС приняло решение о том, что режим ЧС остаётся на административно-хозяйственной и технической территориях. Жилая зона военного городка обследована саперами на предмет наличия опасных предметов. В 17:00 жители будут допущены в свои квартиры», - уточнил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Взрывы в Пугачево слышны до сих пор.

«Происходящие хлопки – это при выливе воды происходит охлаждение и разрушение боеприпасов. Поэтому хлопки одиночные и будут они пока мы выливаем холодную воду на горячие боеприпасы», - рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-17.


 

15:26, 17 мая, 2018
778
0
#ЖКХ\n#оружие\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
12386

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

11230
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7558
16:00, 11 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

6446
23:25, 16 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6351
16:57, 11 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3875

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3274
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2749
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2559
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2558
12:35, 13 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
2978

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2409
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2201
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2173
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2120
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и закрытие мусорного полигона