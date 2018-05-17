Жители Пугачево в Удмуртии вернутся в свои дома к концу дня

Из-за возгорания и начавшихся взрывов эвакуировали 1400 жителей военного городка.

Пугачево. Удмуртия. Жители военного городка в Пугачево в Удмуртии вернутся в свои дома к концу дня. Об этом журналистам рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

«Мы сдвигаем оцепление к административной зоне, но сделаем это после того, как будем на 100% уверены, что те редкие хлопки, которые сейчас раздаются, не повлекут негативных последствий, связанных с разлетом осколков на территорию, которая будет заселена жителями», - отметил Семенов.

По его словам, из-за возгорания и начавшихся взрывов эвакуировали 1400 жителей военного городка.

«КЧС приняло решение о том, что режим ЧС остаётся на административно-хозяйственной и технической территориях. Жилая зона военного городка обследована саперами на предмет наличия опасных предметов. В 17:00 жители будут допущены в свои квартиры», - уточнил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Взрывы в Пугачево слышны до сих пор.

«Происходящие хлопки – это при выливе воды происходит охлаждение и разрушение боеприпасов. Поэтому хлопки одиночные и будут они пока мы выливаем холодную воду на горячие боеприпасы», - рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.