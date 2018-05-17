play
pause
  • $ 62.3 ↑
  • € 73.78 ↓

Из-за повышения температуры воздуха в Пугачево возобновились единичные взрывы снарядов

10:09, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
10:09, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
397
0
#МЧС\n#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар
397
0

Хлопки слышны раз в 15-20 минут.

Пугачево. Удмуртия. Из-за повышения температуры воздуха в удмуртском селе Пугачево возобновились единичные взрывы боеприпасов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. Хлопки слышны раз в 15-20 минут. Авиация продолжает проливку территории. За последние сутки самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на горящую и тлеющую площадь 106 тонн воды, наземные средства - 66 тонн.

По данным МЧС, в настоящее время жители военного городка, эвакуированные накануне, в сопровождении сотрудников полиции заходят в свои дома. Они могут забрать необходимые вещи, после чего покидают территорию. Временно их разместили в Баграш-Бигре. На данный момент в двух пунктах размещено 33 человека, из них 20 детей.

В готовности находятся еще 7 пунктов временного размещения: 3 в Малопургинском районе, 4 в Ижевске.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

10:09, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
397
0
#МЧС\n#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
12232

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

11085
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7482
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6263
16:57, 11 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

5771
15:55, 14 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3865

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3258
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2731
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2548
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2547
12:35, 13 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
2905

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2401
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2192
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2162
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2112
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Взрыв снарядов в Пугачево в Удмуртии

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и ремонт дорог

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства

15 мая, 2018