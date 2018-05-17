Из-за повышения температуры воздуха в Пугачево возобновились единичные взрывы снарядов

Хлопки слышны раз в 15-20 минут.

Пугачево. Удмуртия. Из-за повышения температуры воздуха в удмуртском селе Пугачево возобновились единичные взрывы боеприпасов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. Хлопки слышны раз в 15-20 минут. Авиация продолжает проливку территории. За последние сутки самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на горящую и тлеющую площадь 106 тонн воды, наземные средства - 66 тонн.

По данным МЧС, в настоящее время жители военного городка, эвакуированные накануне, в сопровождении сотрудников полиции заходят в свои дома. Они могут забрать необходимые вещи, после чего покидают территорию. Временно их разместили в Баграш-Бигре. На данный момент в двух пунктах размещено 33 человека, из них 20 детей.

В готовности находятся еще 7 пунктов временного размещения: 3 в Малопургинском районе, 4 в Ижевске.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.