play
pause
  • $ 61.92 ↑
  • € 73.86 ↓

Площадь пожара в Пугачево выросла до 270 гектаров

21:40, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
21:40, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
365
0
#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара
Фото: vk.com (Михаил Серапионов)
365
0

Пострадавших людей и построек пока нет.

Ижевск. Удмуртия. Пожар продолжает расти в окрестностях села Пугачево Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, на 21:30 вторника 16 мая площадь возгорания достигла примерно 270 га.

На месте происшествия развёрнут штаб спасателей. Сообщается, что жертв среди населения нет. О пострадавших строениях в МЧС также никто не заявлял. В тушении пожара активно принимает участие самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8 с водно-сливным устройством. Техника прибыла из Екатеринбурга.

Напомним, ранее на территории военного городка МО «Пугачёвское» Малопургинского района Удмуртской Республики ввели режим ЧС.

21:40, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
365
0
#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
11962

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

10746
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7344
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6094
16:57, 11 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

5578
15:55, 14 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3854

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3221
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2708
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2532
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2526
12:35, 13 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
2704

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2388
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2176
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2141
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2095
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Взрыв снарядов в Пугачево в Удмуртии

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и ремонт дорог

Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства

15 мая, 2018