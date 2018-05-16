Площадь пожара в Пугачево выросла до 270 гектаров

Пострадавших людей и построек пока нет.

Ижевск. Удмуртия. Пожар продолжает расти в окрестностях села Пугачево Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, на 21:30 вторника 16 мая площадь возгорания достигла примерно 270 га.

На месте происшествия развёрнут штаб спасателей. Сообщается, что жертв среди населения нет. О пострадавших строениях в МЧС также никто не заявлял. В тушении пожара активно принимает участие самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8 с водно-сливным устройством. Техника прибыла из Екатеринбурга.

Напомним, ранее на территории военного городка МО «Пугачёвское» Малопургинского района Удмуртской Республики ввели режим ЧС.

